Polizei Braunschweig / Diebe entwenden Container mit Schnapsflaschen

Diebe entwenden Container mit Schnapsflaschen

Braunschweig - Braunschweig, 08.10.2018 Vermutlich über das Wochenende wurde im Bereich des Hafens ein Auflieger mit einem darauf befindlichen Container gestohlen. Darin befanden sich 5700 Flaschen Kräuterlikör im Wert von rund 50 000 Euro. Der Hänger war auf der Hafenstraße in Veltenhof in Höhe des dortigen Schrottplatzes am Fahrbahnrand abgestellt gewesen und muss mit einem passenden Sattelschlepper weggeholt worden sein. Hinweise bitte an die Polizei, 0531/476 2516.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3034 und -3032 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de