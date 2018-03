Polizei Braunschweig / Diebe schlachten Auto fachgerecht aus

Diebe schlachten Auto fachgerecht aus

Braunschweig - Braunschweig, N. z. 21.03.2018

Ohne Lenkrad, Instrumententafel und weitere elektronische Komponenten fand der Besitzer eines BMW-Geländewagen sein Fahrzeug am Mittwochmorgen vor.

Der PKW stand in der Einfahrt seines Hauses in der Trebnitzstraße in Melverode. Die Diebe hatten sich auch vom Licht des Bewegungsmelders nicht abschrecken lassen und die teuren Teile fachgerecht demontiert. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

