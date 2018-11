Polizei Braunschweig / Diverse Spiegelgläser von Autos entwendet ...

Diverse Spiegelgläser von Autos entwendet - wer kann Hinweise geben?

Braunschweig - 23./24.11.2018 Braunschweig, Stadtgebiet

Gleich mehrere Autobesitzer meldeten sich am vergangenen Samstag bei der Polizei. Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Freitag zu Samstag fachmännisch die Außenspiegelgläser von Fahrzeugen abgebaut und entwendet.

So fehlten an einem Ford und einem VW in der Sidonienstraße die Gläser. Weitere zwei betroffene Wagen waren in der Sonnenstraße und der Goslarschen Straße abgestellt. Auch bei dem VW eines 35-jährigen Mannes vom Bültenweg fehlten beide Spiegelgäser der Außenspiegel. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer 0531 / 476-3115 in Verbindung zu setzen.

