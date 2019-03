Polizei Braunschweig / Durchgerosteter Sattelzug mit defekten ...

Durchgerosteter Sattelzug mit defekten Bremsen - eine Gefährdung für den Straßenverkehr

Braunschweig - Braunschweig, BAB 2/AK Braunschweig-Nord 14.03.2019, 14.40 Uhr

Der Sattelzug wies so viele erhebliche Mängel auf, dass die Weiterfahrt untersagt wurde und das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen wurde.

Am Donnerstagnachmittag stellten Beamte von der Autobahnpolizei einen Lkw fest, der in eine deutliche Schieflage geraten war. Bei einem Blick auf die Ladefläche stellten sie fest, dass der Sattelzug so genannte Big Packs vollgefüllt mit Kartoffeln geladen hatte. Diese waren aber in keinster Weise gesichert worden, so dass die Säcke nur noch von der Plane des Lkws gehalten wurden.

Doch dies war nicht der einzige Mangel, den die Polizisten feststellten. Die Bremsen an der Zugmaschine, am Auflieger und auch am Anhänger wiesen mehrere Risse auf und waren nicht mehr voll funktionstüchtig. Außerdem war der Auflieger an mehreren Stellen durchgerostet.

Ein Prüfingenieur schrieb in seinem TÜV-Bericht, dass das Fahrzeug eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellt.

Somit wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Der slowakische Fahrer zahlte vor Ort das geforderte Bußgeld in Form einer Sicherheitsleitung.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032 und -3033 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de