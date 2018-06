Polizei Braunschweig / Einbruch im dritten Obergeschoss

Einbruch im dritten Obergeschoss

Braunschweig - Braunschweig, 13.06.2018

Die Abwesenheit der Bewohner nutzen Einbrecher, um am Mittwochabend, zwischen 18.30 und 20.00 Uhr, in eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Kleine Kreuzstraße einzudringen.

Die ordnungsgemäß abgeschlossene Tür war massiv aufgehebelt worden. Die Räume wurden durchwühlt, fast sämtliche Wäsche aus einem Kleiderschrank heraus gerissen. Entwendet wurden unter anderem drei Handys und Schmuck.

