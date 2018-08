Polizei Braunschweig / Einbruch in ein Einfamilienhaus

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Braunschweig - Am Samstag, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 22.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen in das Einfamilienhaus in der Wolfenbütteler Straße ein. Hier suchten sie den Büroraum auf und entwendeten ein auf einem Regalbrett verschraubtes Wertgelass mit Inhalt. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

