Polizei Braunschweig / Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Gaststätte

Braunschweig - In der Nacht zum Sonnabend wurde in eine Vereinsgaststätte an der Wolfenbütteler Straße eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter bohrte die Terrassentür auf und entwendete die Registrierkasse sowie einen kleinen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0531-4762517 entgegen.

