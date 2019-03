Polizei Braunschweig / Einbruch in Lagerhalle / Transporter ...

Einbruch in Lagerhalle / Transporter entwendet

Braunschweig - Im Gewerbegebiet Hafen drangen in der Nacht zum Samstag unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Dachdeckerfirma ein, nachdem das Schloss einer Zugangstür herausgebrochen wurde. Aus der Lagerhalle und dem Büro wurden diverse Werkmaschinen entwendet. Weiterhin wurde aus der Lagerhalle der Firmentransporter mit dem im Büro vorgefundenen Fahrzeugschlüssel entwendet. Mit dem Transporter wurden die Werkmaschinen abtransportiert. Am Samstag, nachmittags, wurde der Transporter verlassen in Rinteln aufgefunden und von der Polizei sichergestellt.

