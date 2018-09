Polizei Braunschweig / Einbruch in Wohnung

Einbruch in Wohnung

Braunschweig - Am späteren Abend des 14.09.18, bzw. in den frühen Nachtstunden zum 15.09.18, wurde durch Aufhebeln der Tür in eine Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Klagenfurter Straße - Vorwerk-Siedlung - eingebrochen, um ein Portemonnaie mit Bargeld zu entwenden. Der Wert des Diebesgutes bewegt sich im niedrigen dreistelligen Eurobereich.

