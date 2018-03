Polizei Braunschweig / Einbruchmelder verschreckt Einbrecher

Einbruchmelder verschreckt Einbrecher

Braunschweig - Braunschweig, 13.03.2018

Eine ausgelöste Alarmanlage dürfte am frühen Dienstagabend einen Einbrecher von einem weiteren Eindringen in ein mehrstöckiges Geschäftshaus an der Theodor-Heuss-Straße abgeschreckt haben.

Der Täter hatte zunächst offenbar vergeblich versucht, den Haupteingang aufzuhebeln, dann aber die Verglasung eines Fensters zerstört und dies geöffnet. Dabei wurde die Einbruchmeldeanlage aktiviert.

Mehrere Polizisten durchsuchten das komplette Gebäude, trafen aber keine Person mehr an.

