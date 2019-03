Polizei Braunschweig / Enkeltrick - Unbekannte forderten 30.000 ...

Enkeltrick - Unbekannte forderten 30.000 Euro von einer älteren Dame

Braunschweig - Braunschweig, Stöckheim 13.03.2019, 13.30 Uhr

Am Telefon gab sich eine unbekannte Frau als Tochter aus und brauchte Bargeld von ihrer vermeintlichen Mutter. Vor einer Geldübergabe wurde die Polizei hinzugezogen, so dass kein Schaden entstand.

Am Mittwochmittag meldete sich eine Frau bei der 87-Jährigen Dame. Sie gab an, ihre Tochter zu sein und dringend Bargeld in Höhe von 30.000 Euro zu benötigen. Selbstverständlich würde das Geld dann bei ihrer Mutter in der Wohnung abgeholt werden.

Glücklicherweise holte sich die Seniorin Rat bei ihrem echten Sohn, den sie anrief. Seit dem Zeitpunkt, zu dem sich der Sohn in der Wohnung seiner Mutter aufhielt, erfolgten keine weiteren Anrufe durch die vermeintliche Tochter. Die Unbekannten haben von ihrer Tat abgelassen.

Fast täglich erreichen die Polizei Braunschweig Hinweise auf betrügerische Telefonanrufe. Die Täter geben sich als Angehörige, als falsche Polizeibeamten aus oder versprechen einen hohen Gewinn. Daher wird dringend empfohlen keine Angaben zu Vermögensverhältnissen zu machen, die Telefonate abzubrechen und im Zweifel immer die Polizei unter 110 zu Rate zu ziehen.

