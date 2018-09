Polizei Braunschweig / Fenster und Türen hielten Einbruchversuch ...

Fenster und Türen hielten Einbruchversuch stand

Braunschweig - Braunschweig, 04.09.2018 Trotz mehrerer massiver Versuche, Türen und Fenster eines Wohnhauses in der Schillerstraße in Rautheim aufzubrechen, gelang es dem Täter nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei stellte Einbruchversuche an drei Terrassentüren und drei Fenstern im Souterrain und Erdgeschoss fest. Auch das Einschlagen einer Scheibe misslang, da diese mit einer zusätzlichen Schutzfolie versehen war Die Tat wurde am Dienstagnachmittag festgestellt, könnte aber schon drei Wochen zurück liegen, da die Bewohner im Urlaub waren. Kostenlose Beratung zum Einbruchschutz gibt die Polizei unter Tel. 0531/476 2005.

