Polizei Braunschweig / Kleinbus entwendet

Braunschweig - 1. Kleinbus entwendet In der Nacht zum 24.08.2018 entwendeten unbekannte Täter von einer öffentlich zugänglichen Parkbucht in der Sulzbacher Straße in Lehndorf einen Kleinbus T5 California, Kennzeichen BS-TP 100.

Im Bereich des öffentlichen Parkplatzes der ehemaligen Roggenmühle wurde ebenfalls in der Nacht zum 24.08.2018 von unbekannten Tätern die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen und das hintere Kennzeichen entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Tel.: 0531-4762516.

2. Pkw - Aufbruch Am Freitag, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, zerstörte ein unbekannter Täter im Parkhaus Güldenstraße die Dreieckscheibe eines Pkw und entwendete einen im Fußraum abgestellten Rucksack mit Personaldokumenten und Scheckkarten.

