Polizei Braunschweig / Kopfstoss gegen Polizeibeamten

Kopfstoss gegen Polizeibeamten

Braunschweig - Am Samstagmorgen gegen 00.20 Uhr wurde die Polizei zum Wasserkamp gerufen. Dort hatte es zuvor schon einen Einsatz häuslichen Gewalt gegeben. Der 31-jährige Beschuldigte hatte bereits die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus eingetreten und hatte sich wieder Zugang zu der Wohnung verschafft. Dort wurde er von den Polizeibeamten angetroffen und ins Treppenhaus verbracht. Plötzlich riss er sich los und verpasste einem 59-jährigen Polizeibeamten einen Kopfstoß an die Nase. Die blutende Risswunde wurde später im Krankenhaus behandelt. Der Polizeibeamte konnte später seinen Dienst fortsetzen.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3034 und -3032 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de