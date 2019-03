Polizei Braunschweig / Mann läuft im Zick-Zack über die Straße - ...

Mann läuft im Zick-Zack über die Straße - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig - Braunschweig, Wolfenbütteler Straße 22.03.2019, 14.34 Uhr

Während einer Verkehrskontrolle ergriff der Fahrer die Flucht und rannte auf der stark befahrenen Straße hin und her, so dass zahlreiche Autos abrupt bremsen mussten und einen Unfall vermeiden konnten.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem merkwürdigen Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag gegen halb drei am Nachmittag ereignet hat. Eine Polizeistreife wollte den Fahrer eines blauen Transporters kontrollieren.

Auf der Wolfenbütteler Straße in Richtung stadtauswärts hielten die Beamten das Fahrzeug kurz hinter dem John-F-Kennedy-Platz an und baten den Fahrzeugführer um Führerschein und Fahrzeugschein. Der Mann gab jedoch an, keinerlei Ausweisdokumente bei sich zu haben, da er sich gerade mitten im Umzugsstress befinde. Wer der Mann war und ob er tatsächlich im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, mussten die Polizisten aber trotzdem überprüfen.

Der Mann zeigte sich während der Kontrolle nur wenig einsichtig und lief plötzlich quer über die stark befahrene Straße, über die Straßenbahnschienen bis zur gegenüberliegenden Straßenseite und wieder zurück. Etliche Fahrzeuge mussten stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Mann zu verhindern. Hierunter war auch ein dunkler BMW, auf dessen Motorhaube sich der Flüchtige noch abstützte.

Nach kurzer Verfolgung gelang es den Polizisten mit Hilfe eines weiteren couragierten Autofahrers den Mann festzuhalten, der sich den Maßnahmen heftig widersetzte.

In der Polizeidienststelle konnten die Personalien des 36-jährigen Mannes schließlich festgestellt werden.

Durch sein Verhalten handelte er sich Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands ein. Hinzu kam noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, weil er ein Einhandmesser mitführte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Insbesondere bittet sie um Hinweise auf den BMW, auf dem sich der Mann während seiner Flucht abstützte. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0531/476-3115 im Polizeikommissariat Mitte zu melden.

