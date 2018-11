Polizei Braunschweig / Mehrere Einbruchsversuche in der Innenstadt

Mehrere Einbruchsversuche in der Innenstadt

Braunschweig - 03./04.11.2018 Braunschweig, Steinweg

Mehrere Einbruchversuche gab es in der Nacht von Samstag zu Sonntag auf dem Steinweg.

Ein 50-jähriger Ladenbesitzer wollte am Sonntagmittag sein Geschäft öffnen, nachdem er es am Samstagmorgen verschlossen hatte. Hierbei stellte er Aufbruchspuren am Schloss fest und verständigte die Kriminalpolizei.

Rund um das Geschäft wurden vier weitere Türen verschiedener Läden mit Aufbruchspuren festgestellt. In keinem der Fälle gelangten die Täter in die Geschäfte.

Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032 und -3033 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de