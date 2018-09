Polizei Braunschweig / Mietwagen aufgebrochen

Mietwagen aufgebrochen

Braunschweig - 16./17.09.2018 Braunschweig, Innenstadt

Eine böse Überraschung erlebte ein 52-jähriger Mann aus München am Montagmorgen.

Er und seine 54-jährige Ehefrau hatten ihren Mietwagen am Sonntagabend auf der Nimesstraße zum Parken abgestellt. Als der Mann am Montagmorgen zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen hochwertiger Sportgeräte, die sich im Kofferraum befunden hatten. Im Nahbereich in einem Gebüsch fand er lediglich noch ein Paar Schuhe aus seinem Fahrzeug, welches der oder die Täter zurückgelassen hatten Die Unbekannten hatten die Nacht genutzt, um das Fahrzeug zu öffnen und die Gegenstände zu entwenden. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehr als 1200,- Euro beziffert.

