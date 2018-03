Polizei Braunschweig / Mutmaßlicher Drogendealer verliert kurz ...

Mutmaßlicher Drogendealer verliert kurz das Bewusstsein

Braunschweig - 19.03.2018, 19.40 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Bei der Kontrolle eines mutmaßlichen Drogenverkäufers erlebten Beamte des Polizeikommissariates Mitte eine kurze Schrecksekunde.

Den Beamten war der Mann am 08.03.2018 bereits aufgefallen, wie er an der Friedrich-Wilhelm-Straße Marihuana an zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren verkaufte. An diesem Abend konnte der vermeintliche Dealer jedoch nicht kontrolliert werden.

Als die Beamten den Verdächtigen am Montag Abend wiedersahen, hielten sie ihn am Waisenhausdamm an. Hierbei versuchte der Mann kleine weiße Gegenstände, die sich in seinem Mund befunden hatten, herunterzuschlucken. Hierbei verschluckte er sich allerdings so stark, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Ein hinzugezogener Rettungswagen stellte jedoch keine körperlichen Beeinträchtigungen bei dem Beschuldigten fest.

Der 40-jährige machte keine Angaben zu den Vorwürfen. Er muss nun mit einem Verfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln rechnen.

