Polizei Braunschweig / Navi lenkt ab - Auffahrunfall

Navi lenkt ab - Auffahrunfall

Braunschweig - Braunschweig, 07.02.2018, 17.51 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Celler Heerstraße in Watenbüttel am Mittwochnachmittag erlitt ein 25-Jähriger Fahrer leichte Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Eine Autofahrerin (46) gab an, dass sie aufgrund eines längeren Blicks auf ihr Navigationsgerät abgelenkt war und zu spät realisiert hatte, dass es aufgrund einer roten Ampel zu einem Rückstau gekommen war. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.

