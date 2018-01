Polizei Braunschweig / Polizei sucht Zeugen nach ...

Polizei sucht Zeugen nach Bäckerei-Einbruch in der Weststadt

Braunschweig - Braunschweig, 30./26.01.2018

Nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale im Einkaufszentrum (EKZ) an der Elbestraße sucht die Polizei mögliche Zeugen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum vergangenen Freitag, den 26. Januar.

Wahrscheinlich mehr als ein Täter hatten zunächst ein Rollgitter zur Passage des EKZ hochgeschoben und gelangten so an die Eingangstür des Geschäftes, die sie aufbrachen. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Wandtresor mit den Tageseinnahmen entwendet.

Ein Spaziergänger fand das Wertgelass am Freitagvormittag im Westpark im Bereich des Vechtewegs, unweit vom Tatort in den dortigen Grünanlagen. Der Tresor war aufgebrochen und das Geld heraus genommen.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die in dieser Nacht tatverdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe dem EKZ oder im Westpark beobachtet haben. Hinweise bitte unter Tel. 0531/476 2516.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3034 und -3032 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de