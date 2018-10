Polizei Braunschweig / Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Braunschweig - 17.09.2018, 07.00 bis 13.40 Uhr Braunschweig, Wilhelmitorwall

Rätsel gibt den Ermittlern im Polizeikommissariat Mitte eine Tat vom 17.09.2018 auf dem Wilhelmitorwall auf.

Eine 21-jährige Frau hatte ihren schwarzen VW Polo am Montag, 17.09.2018, am Morgen auf dem Wilhelmitorwall zum Parken abgestellt. Als sie mittags zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, waren sämtliche Radmuttern gelöst und lediglich mit einer Umdrehung in das Gewinde gesteckt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Ein Tatverdacht ergab sich bislang nicht.

Da das Lösen aller Radmuttern Zeit in Anspruch nimmt, erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen. Wer an dem besagten Montagvormittag etwas Verdächtiges auf dem Wilhelmitorwall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer 0531/476-3115 in Verbindung zu setzen.

