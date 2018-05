Polizei Braunschweig / Räder aus Garage entwendet

Räder aus Garage entwendet

Braunschweig - Braunschweig, N. z. 28.05.2018

Ein Rennrad und ein Treckingrad im Wert von 1600 Euro wurden in der Nacht zum Montag aus einer Garage im Siekgraben in Stöckheim gestohlen. Der Täter hatte ein Schloss an der Garagentür gewaltsam entfernt. Von innen konnte dann das Garagentor geöffnet und die Räder vermutlich hinaus getragen oder geschoben werden.

