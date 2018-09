Polizei Braunschweig / Rauchgasintoxikation

Rauchgasintoxikation

Braunschweig - -4- Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Neue Knochenhauerstraße wurden am Abend des 15.09.18 mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem städtischen Klinikum zugeführt, nachdem eine 27-jährige Mieterin in der Küche ihrer Wohnung vergessen hatte, ein Elektrogerät auszuschalten, das sich dann vermutlich durch Überhitzung entzündete und die Küchenmöblierung in Brand setzte. Gebäudeschaden entstand nicht.

