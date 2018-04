Polizei Braunschweig / Sachbeschädigungen in Watenbüttel -Zeugen ...

Sachbeschädigungen in Watenbüttel -Zeugen gesucht

Braunschweig - 26.-27.03.2018, 18:00-7:00 Uhr Braunschweig, Watenbüttel

Bereits in der Nacht vom 26. auf den 27. März kam es in Watenbüttel auf dem Gelände des dortigen Kindergartens zu Vandalismus. Bislang unbekannte Täter verunreinigten den Spielplatzsand mit Glasscherben und zerstörten und entwendeten Außenmobiliar. Auf dem Schulgelände der Grundschule wurden ebenfalls zerschlagene Flaschen aufgefunden und an der benachbarten Kirche beschädigten die unbekannten Täter eine elektrische Außeneinrichtung. Daher bittet die Polizei Zeugen, die in der betreffenden Nacht in Watenbütttel etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich zur Geschäftszeit mit der Polizeistation Watenbüttel unter der Tel. 0531/2512-860 in Verbindung zu setzen.

