Polizei Braunschweig / Statt rechts geradeaus - Drei Menschen ...

Statt rechts geradeaus - Drei Menschen verletzt

Braunschweig - 22.08.2018, 13.51 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag in der Braunschweiger Innenstadt.

Der 28-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr den Wollmarkt in Richtung der Kreuzung zur Langen Straße. Statt wie geboten nach rechts abzubiegen fuhr er jedoch nach ersten Erkenntnissen geradeaus in Richtung der Straße Meinhardshof. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 77-jährigen, der die Lange Straße in Richtung Hagenmarkt befuhr. Durch die Wucht wurde der Kleintransporter herumgeschleudert und landete schließlich auf dem Autodach.

Die 78-jährige Ehefrau des Rentners, die Beifahrerin war, wurde durch den Zusammenstoß in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Alle drei beteiligten Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Rettungswagen brachten sie zu weiteren Untersuchungen in das Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

