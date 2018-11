Polizei Braunschweig / Unfall an Fahrbahnverengung - Zeugin gesucht

Unfall an Fahrbahnverengung - Zeugin gesucht

Braunschweig - 26.10.2018, 21.15 Uhr Braunschweig, Bienroder Weg

Eine Unfallflucht nach dem Spiel von Eintracht Braunschweig gegen den Vfl Osnabrück beschäftigt die Ermittler des Verkehrsunfalldienstes.

Ein 51-jähriger Mann fuhr am Abend des 26.10.2018 mit seinem VW Golf im rechten Fahrstreifen des Bienroder Weg in Richtung Kralenriede. Neben ihm im linken Fahrstreifen fuhr ein VW Passat.

An der Fahrbahnverengung von zwei auf einen Fahrstreifen vor der Schunterbrücke berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der Spiegel des Golf trug eine Beschädigung davon. Zwischen den beiden Fahrzeugführern kam es kurz darauf in Höhe des Penny-Marktes am Bienroder Weg zu einem lautstarken Disput wegen des Vorfalls.

Die 51-jährigen Fahrer sehen in dem jeweils anderen den Unfallverursacher. Nach Aussagen eines Beteiligten wollte sich eine junge Frau als Zeugin für den Vorfall zur Verfügung stellen. Die Daten der Frau wurden von dem Unfallbeteiligten jedoch nicht festgehalten.

Der Verkehrsunfalldienst bittet daher diese junge Frau sowie weitere Personen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 0531 / 476-3935 zu melden.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032 und -3033 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de