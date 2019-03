Polizei Braunschweig / Untersuchungshaft nach Einbruchsversuch ...

Untersuchungshaft nach Einbruchsversuch in Kiosk

Braunschweig - Braunschweig, Weststadt 15.03.2019, 0.52 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragte Untersuchungshaft, nachdem zwei Täter auf die Glastür eines Kiosks eingeschlagen hatten.

Bereits in der Nacht zu Freitag hatte ein Zeuge mehrere Knallgeräusche wahrgenommen, die aus Richtung des nahegelegenen Einkaufszentrums am Donauknoten kamen. An einem Kiosk beobachtete er zwei Personen, die auf die Zugangstür einschlugen.

Die alarmierte Polizei konnte im Nahbereich des Tatorts eine der beiden Personen festnehmen, die gerade versuchte zu flüchten.

Dem 36-jährigen Mann wird vorgeworfen, mehrfach einen Stein gegen die Verglasung der Kiosktür geworfen zu haben, um in diesen einzubrechen. An dem Glas waren Anschlagstellen und zahlreiche Splitterungen zu sehen, es hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Auf Grund der Spurenlage erließ das Amtsgericht Braunschweig auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen U-Haft-Befehl gegen den Mann.

Die Ermittlungen, insbesondere in Bezug auf die zweite Person, dauern derzeit noch an.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032 und -3033 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de