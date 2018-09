Polizei Braunschweig / Verkehrsunfall mit Brückensturz

Verkehrsunfall mit Brückensturz

Braunschweig - In den frühen Morgenstunden des Samstags ereignet sich auf dem Sachsendamm ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand fuhr das verunfallte Fahrzeug stadtauswärts auf der BAB 395. An der Anschlussstelle Heidberg verließ das Fahrzeug die Autobahn. Vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit durchbrach das Fahrzeug nach Überqueren des Sachsendammes das Brückengeländer und stürtzte nach unten auf die BAB. Die Fahrzeuginsassen entfernten sich vom Unfallort, konnten später aber festgestellt werden. Beide Insassen waren alkoholisiert, was ebenfalls ursächlich zum Unfall war. Sie wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug und 5-6 m Brückengeländer wurden beschädigt.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3034 und -3032 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de