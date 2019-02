Polizei Braunschweig / Verkehrsunfall mit sieben ...

Verkehrsunfall mit sieben leichtverletzten und einer schwerverletzten Person und anschließender Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen der BAB 2

Braunschweig - Am heutigen Tag, gegen 16:15 Uhr, befuhr eine 67jährige Fahrzeugführerin die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover auf dem mittleren Fahrstreifen. In Höhe Hämelerwald verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, und geriet ins Schleudern. Dadurch kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden dänischen Fahrzeug. Während die Unfallverursacherin in der rechten Böschung zum Stehen kommt und schwer verletzt wird kommt der dänische Pkw nach links von der Fahrbahn ab, prallt in die Mittelschutzplanke und kommt schließlich entgegengesetzt auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Die vier Fahrzeuginsassen werden leicht verletzt. Ein im mittleren Fahrstreifen fahrender Pkw-Fahrer aus dem Kreis Lippe weicht dem dänische Pkw noch nach rechts aus, reißt sich dabei aber die komplette linke Fahrzeugseite auf. Hier werden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß löst sich die Dachbox des dänischen Fahrzeugs und fliegt auf die Richtungsfahrbahn Berlin. Dort versuchen noch zwei Pkw dem Hindernis auszuweichen, touchieren sich aber dabei. Hierbei wird ein Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Richtungsfahrbahnen werden für 30 Minuten vollgesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000,- Euro.

