Polizei Braunschweig / Verwirrte Frau mit Messer - Zeuge gesucht

Verwirrte Frau mit Messer - Zeuge gesucht

Braunschweig - 18.05.2018, 13.07 Uhr Braunschweig, Celler Straße

Einen unbekannten Zeugen sucht die Polizei Braunschweig zu einem Vorfall vom vergangenen Freitag Mittag.

Über Notruf gingen zunächst Hinweise auf eine weibliche Person mit einem Messer auf der Celler Straße ein.

Die eingesetzte Streife konnte schließlich eine 49-jährige Frau auf dem Petritorwall antreffen, die laut herumschrie. Im Rahmen der folgenden Kontrolle wurden bei ihr das Messer sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden.

In einer ersten Einlassung gab die Frau an, dass sie kurz zuvor Streit mit einem Fahrradfahrer auf der Celler Straße hatte. Ein weiterer, 39-jähriger Zeuge, hatte ein derartiges Treffen nicht gesehen. Die Verdächtige wurde im Anschluss in psychiatrische Behandlung übergeben.

Die Polizei bittet nun den bislang unbekannten Fahrradfahrer oder weitere Zeugen des Geschehens auf der Celler Straße sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer 0531/476-3115 telefonisch in Verbindung zu setzen.

