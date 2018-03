Polizei Braunschweig / Vier Männer überfallen 26-Jährigen im ...

Vier Männer überfallen 26-Jährigen im westlichen Ringgebiet

Braunschweig - Braunschweig, 03.03.2018

Gleich vier Männer griffen einen 26-Jährigen am Samstagabend, kurz nach 20.00 Uhr auf dem Johannes-Selenka-Platz in Höhe des dortigen Elektro-Geschäftes an, brachten ihn zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein.

Dann rissen sie ihm die Oberbekleidung vom Körper, in der sich Handy und Geldbörse befanden und flüchteten damit.

Mit bloßem Oberkörper suchte der Geschädigte Zuflucht in einem Hausflur. Anwohner riefen die Polizei. Diese sucht nun Zeugen des Vorfalls, Tel. 0531/476 2516.

Drei der Täter werden lediglich als ca. 30 Jahre alt, Südländer beschrieben. Der vierte ca. 20 Jahre, ca. 1,80 Meter groß, schlank.

