Polizei Braunschweig / Wohnungseinbrecher in Stöckheim und im ...

Wohnungseinbrecher in Stöckheim und im Kanzlerfeld

Braunschweig - Während in der Nacht zum Samstag ein Einbruchsversuch in Stöckheim auf der Straße Am Schiffhorn erfolgreich war, endete ein anderer im Kanzlerfeld auf der Witzlebenstraße glücklos. In beiden Fällen wurden Fenster an der Gebäuderückseite angegangen. In Stöckheim erbeutete der Einbrecher Bargeld, nachdem er alle Räume durchwühlt hatte. Möglicherweise wurde der Täter im Kanzlerfeld bei seinem Vorhaben gestört. Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0531-476-2516 entgegen.

