Polizei Braunschweig / Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall am ...

Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall am 18.09.2018 gegen 18:32 Uhr an der Kreuzung Berliner Straße / Messeweg / Friedrich-Voigtländer-Straße in Braunschweig

Braunschweig - Am 18.09.2018 gegen 18:32 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Berliner Straße/ Messeweg/ Friedrich-Voigtländer-Straße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Angaben befuhr ein 77-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford Mondeo den Messeweg und beabsichtigte die Berliner Straße in Richtung der Friedrich-Voigtländer-Straße zu überqueren. Dabei stieß eine von rechts kommende 35-jährige Fahrzeugführerin, welche die Berliner Straße stadteinwärts befuhr, mit ihrem VW Polo in das rechte Heck des Ford Mondeo, sodass dieser herumgeschleudert wurde und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Zur Zeit ist unklar wer bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, sodass der Verkehrsunfalldienst um sachdienliche Hinweise bittet.

