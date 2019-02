Polizei Bremen / Nr.: 0119 --Abzocke mit falschen ...

Nr.: 0119 --Abzocke mit falschen Gewinnversprechen--

Bremen -

-

Ort: Bremen Zeit: 17.02.2019

"Sie haben 140.000 Euro gewonnen!" Eine 71 Jahre alte Bremerin freute sich vergangene Woche, das zu hören. Leider musste sie feststellen, dass es sich bei dieser telefonischen Nachricht um eine typische Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handelte. Bevor es zu einer Gewinnauszahlung käme, müsste, so der Anrufer einer "österreichischen Anwaltskanzlei" die Frau 3400 Euro Steuern vorab begleichen. Die Bremerin alarmierte die Polizei.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Im Stadtgebiet Bremen sind der Polizei in den letzten Tagen mindestens zehn Fällen dieser Art bekannt. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel Gebühren zu bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder Codes zu übermitteln. Ist ein solcher Gutscheincode einmal an die Täter übermittelt, so ist dieser auch sehr schnell eingelöst, so dass der Betrag nicht mehr zurückgeholt werden kann.

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). Beenden Sie das Telefongespräch.

Mehr nützliche Tipps gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 und telefonisch unter 0421 36219003.

