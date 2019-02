Polizei Bremen / Nr.: 0150

Nr.: 0150 --Falscher Wasserwerker gesucht--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Vahr, Amelinghauser Straße Zeit: 26.02.19, 14.00 Uhr

Ein falscher Wasserwerker täuschte am Dienstagmittag eine 87 Jahre alte Frau in der Bremer Vahr. Er stahl der Seniorin Bargeld und hochwertigen Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 87-Jährige war gegen 14 Uhr kurz vor ihrer Haustür, als der Unbekannte sie abfing und sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Angeblich hätte es im Nachbarhaus einen Wasserrohrbruch gegeben. Jetzt müsse er den Wasserdruck prüfen. Die Seniorin nahm den Mann mit in ihre Wohnung, wo er sich an den Wasserhähnen zu schaffen machte. Als der Mann wieder ging, stellte die 87-Jährige das Fehlen von Bargeld und hochwertigem Schmuck fest.

Der vermeintliche Wasserwerker war etwa 40 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hatte schwarze kurze Haare und eine dickliche Figur. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke.

Die Polizei Bremen fragt, wem der Mann am Dienstag in der Bremer Vahr aufgefallen ist? Hat ihn jemand beobachten können oder hat der Mann vielleicht noch an weiteren Türen geklingelt? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Seien Sie immer misstrauisch, wenn unbekannte Personen bei Ihnen anrufen oder vor der Tür stehen. Melden Sie sich unter der Notrufnummer 110, sobald ihnen etwas verdächtig vorkommt. Seriöse Firmen haben Verständnis dafür, wenn Sie sich telefonisch nach der Echtheit der Mitarbeiter erkundigen.

