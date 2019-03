Polizei Bremen / Nr.: 0194

Nr.: 0194--Trickdiebe unterwegs--

Bremen -

-

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 14.03.19 und 15.03.19

Am Donnerstag und Freitag kam es im Stadtgebiet Bremen zu mehreren Trickdiebstählen. In mehreren Fällen gelang es den Tätern Bargeld und Schmuck zu ergaunern. Die Polizei warnt vor dem weiteren Auftreten dieser Kriminellen und gibt Präventionshinweise.

In Huchting gab sich am Freitagvormittag ein Unbekannter als Wasserwerker aus. Er gelangte in drei Fällen unter dem Vorwand, es sei zu einem Wasserrohrbruch gekommen, in die Wohnungen der Geschädigten. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, fehlten Handtaschen oder Geldbörsen mit Bargeld. Der Trickdieb wird in allen Fällen als ca. 1,60 Meter großer Mann mit kurzen, hellen Haaren beschrieben. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Die Polizei fragt: Wem ist der Mann am Freitagvormittag in Huchting aufgefallen? Hat ihn jemand beobachten können oder hat der Mann vielleicht noch an weiteren Türen geklingelt? Sachdienliche Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 erbeten.

In einem Fall gab sich in Bremen-Nord am Donnerstag ein unbekannter Mann als Dachdecker aus und erklärte, angebliche Schäden reparieren zu müssen. Der 87-Jährige leistete zunächst mit Schmuck eine Anzahlung. Später überreichte er den angeblichen Dachdeckern eine hohe Summe Bargeld für die bevorstehenden Dacharbeiten. Nach Erhalt des Geldes machten sich die Betrüger aus dem Staub.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Seien Sie immer misstrauisch, wenn unbekannte Personen bei Ihnen anrufen oder vor der Tür stehen. Melden Sie sich unter der Notrufnummer 110, sobald ihnen etwas verdächtig vorkommt. Seriöse Firmen haben Verständnis dafür, wenn Sie sich telefonisch nach der Echtheit der Mitarbeiter erkundigen.

Mehr Hinweise und Ansprechpartner gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195. Telefon: (0421) 362-19003.

