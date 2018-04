Polizei Bremen / Nr.: 0212

Nr.: 0212 --Streit eskaliert--

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Bilsteiner Weg Zeit: 31.03.18, 23.25 Uhr

Ein 49 Jahre alter Mann ist am späten Samstagabend in der Östlichen Vorstadt angegriffen und beraubt worden. Die Polizei Bremen konnte drei Verdächtige ermitteln und vorläufig festnehmen.

Der 49-Jährige ging mit seinen Hunden spazieren und entdeckte in der Bennigsenstraße einen Mann, der in Begleitung einer Frau und einem jüngeren Mann war und direkt an der Straße urinierte. Laut eigenen Angaben fotografierte der Bremer den "Wildpinkler" und sprach ihn an. Die beiden gerieten in einen Streit, in dessen Verlauf der Kontrahent nach den Hunden des 49 Jahre alten Bremers trat. Dieser brachte daraufhin seine Tiere in die Wohnung und folgte dem Trio in den Bilsteiner Weg. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der dem 49-Jährigen das Smartphone geraubt wurde. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen der Polizei führten schnell zu einer Familie in die Neustadt. Einsatzkräfte durchsuchten noch in der Nacht die Wohnung und konnten dort auch das Mobiltelefon des Bremers finden und sicherstellen. Ein 45 Jahre alter Mann, seine 48-jährige Ehefrau und der 21 Jahre alte Sohn wurden festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.

