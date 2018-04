Polizei Bremen / Nr.: 0244

Nr.: 0244 --Einbruch in Büro eines Restaurants--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Mitte, Pieperstraße Zeit: 13.04.2018

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Bremer Altstadt ein. Es wurden Bargeld und Wertgutscheine entwendet. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

In der Nacht auf Freitag, betraten unbekannte Täter das Restaurant mit anliegendem Geschäftshaus in der Pieperstraße, indem sie Türen aufhebelten. Die Einbrecher durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen. Dabei fanden Sie etwas Bargeld und Wertgutscheine, die sie mitnahmen.

Die Polizei Bremen fragt: Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen in der Pieperstraße gemacht. Wer kann Hinweise zu den Tätern bzw. der Tat geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Tel.: 0421 362-3888 entgegen.

Das Polizeikommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

