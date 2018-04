Polizei Bremen / Nr.:0249 --Demonstration Kandel ist überall

Nr.:0249 --Demonstration "Kandel ist überall"

Bremen -

-

Ort: Bremen-Mitte, Marktplatz Zeit: 17.04.18, 17.00 bis 18.00 Uhr

Gestern fand in der Bremer Innenstadt eine weitere Demonstration zum Thema "Kandel ist überall!" statt. Dazu fanden sich ca. 14 Teilnehmer des "BremerFrauenmarsches" auf dem Markplatz ein. Zeitgleich versammelten sich Demonstranten einer nicht angemeldeten Gegenveranstaltung mit in der Spitze bis zu ca. 250 Personen in unmittelbarer Umgebung. Zeitweise kam es zwischen den Gegendemonstranten und den Einsatzkräften zu kleineren Zusammenstößen.

Die Erfahrungen der letzten Wochen veranlassten die Bremer Polizei dazu, ein weiteres Mal mit einer ausreichenden Anzahl von Einsatzkräften die angemeldete Versammlung des "BremerFrauenmarsches" zu schützen, um so die Versammlungsfreiheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Etliche Gegendemonstranten wollten den ihnen zugewiesen Versammlungsort nicht aufsuchen. Damit verstießen sie gegen das Versammlungsgesetz. Als die Einsatzkräfte deshalb die Personalien der Demonstranten aufnahmen, kam es vereinzelt zu kleineren Zusammenstößen. Die Einsatzkräfte verhinderten am Ende der Veranstaltungen konsequent, dass es Auseinandersetzungen gab.

Die Bremer Polizei fertigte zwei Anzeigen wegen versuchter und vollendeter Gefangenenbefreiung, zwei wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eine wegen Beleidigung. Darüber hinaus schrieben die Polizisten 48 Ordnungswidrigkeitsanzeigen, weil Demonstrationsteilnehmer gegen Bestimmungen des Versammlungsgesetzes verstießen. Die Ermittlungen dauern an.

