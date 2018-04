Polizei Bremen / Nr.: 0250

Nr.: 0250 --Schwerer Verkehrsunfall auf der A 27--

Ort: Bremen, Autobahn 27 Zeit: 18.04.18, 10.30 Uhr

Am Mittwochvormittag fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Mitsubishi auf der Autobahn 27 an einem Stauende auf einen Sattelschlepper auf. Seine 69 Jahre alte Frau und Beifahrerin wurde bei dem Aufprall lebensgefährlich verletzt.

Das Ehepaar war gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Cuxhaven unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen auf Höhe der Anschlussstelle Industriehafen scheinbar ein Stauende übersahen und gegen einen Sattelschlepper fuhren. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mitsubishi nach links über die gesamte Fahrbahn und kam an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Die Beifahrerin erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Ihr Mann kam schwer verletzt ebenfalls in ein Bremer Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden. Der 39 Jahre alte Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn zunächst voll und anschließend teilweise gesperrt werden. Gegen 12.30 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder freigegeben.

