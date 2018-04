Polizei Bremen / Nr.:0277 --Schwerer Verkehrsunfall in der ...

Nr.:0277 --Schwerer Verkehrsunfall in der Innenstadt

Bremen

-

Ort: Bremen-Mitte, Martinistraße Ecke Bredenstraße Zeit: 29.04.18, 11.55 Uhr

Zur Mittagszeit kam es in der Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall in der Martinistraße.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Bredenstraße als ein Personenwagen und ein Lastwagen zusammenstießen. Die Unfallursache ist zurzeit unbekannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden drei Personen leicht verletzt. Die Martinistraße muss in beide Richtungen zwischen Tiefer und Am Brill für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Die Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

