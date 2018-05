Polizei Bremen / Nr.: 0296

Nr.: 0296 --Auseinandersetzung am Sportparksee--

Ort: Bremen-Burglesum, An der Kleinen Geest Zeit: 05.05.18, 19.45 Uhr

Ein 47 Jahre alter Mann wurde am Samstagabend am Grambker Sportparksee so schwer mit Tritten gegen seinen Kopf verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Angreifer flüchteten mit zwei Autos, die Polizei sucht nach Zeugen der Auseinandersetzung.

Der 47-Jährige verzehrte mit seinem 37 Jahre alten Begleiter diverse alkoholische Getränke und wartete auf dem Parkplatz des Sees auf ein bestelltes Taxi. Hier geriet das Duo gegen 19.45 Uhr aus bisher nicht geklärten Gründen mit einer sechsköpfigen Personengruppe in einen Streit. Ein Mann aus dieser Gruppe streckte den 47 Jahre alten Bremer mit einem Faustschlag zu Boden und trat ihm anschließend mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf. Der 37-jährige Freund wollte helfen, bekam aber von einem weiteren Akteur einen Schlag ins Gesicht. Anschließend setzten sich die sechs Angreifer in zwei Autos und flüchteten.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz und fragt: Wer hat am Samstagabend die Auseinandersetzung am Parkplatz des Grambker Sportparksees beobachten können und kann Hinweise auf die Täter geben? Laut der beiden Opfer sollen sie russischer Herkunft sein. Die Angreifer sollen mit einem silberfarbenen und einem schwarzen Auto geflüchtet sein. Wer kann Angaben zu den Autos oder Kennzeichen machen? Der Kriminaldauerdienst ist unter (0421) 3623888 erreichbar.

