Polizei Bremen / Nr.: 0327 --Nach Verkehrsunfall flüchtigen ...

Ort: Bremen-Hemelingen, Sebaldsbrücker Heerstraße Zeit: 17.05.2018, 13:00 Uhr

Am Donnerstagmittag kam es im Stadtteil Hemelingen zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Der flüchtige Unfallverursacher, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, konnte später von der Polizei gestellt werden.

Gegen 13.00 Uhr befuhr der 44-jährige Fahrer eines grünen Pkws die Sebaldsbrücker Heerstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Kurz vor der Einmündung zur Saarburger Straße versuchte der Mann, mit seinem Renault zwischen zwei an einer roten Ampel wartenden Fahrzeugen hindurch zu fahren. Dabei touchierte er nacheinander einen Lkw und einen weißen Lieferwagen. Ohne sich um die entstandenen Blechschäden zu kümmern, setzte er seinen Pkw zurück und flüchtete in unbekannte Richtung.

Nachdem die sofort eingeleitete Fahndung zunächst negativ verlaufen war, konnte der flüchtige Unfallfahrer mit seinem Pkw einige Stunden später gegen 16.40 Uhr in der Saarburger Straße angetroffen werden. Die Polizisten stellten frische Unfallspuren am Auto fest. Da der Mann zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ein Drogenschnelltest war positiv, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht bzw. Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

