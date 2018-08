Polizei Bremen / Nr.: 0533

Nr.: 0533 --Briefmarkenräuber in der Neustadt--

Ort: Bremen-Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 18.08.18, 08.30 Uhr

Zwei maskierte Männer überfielen am Sonnabendmorgen einen Kiosk in der Bremer Neustadt. Das Duo erbeutete Bargeld und Briefmarken. Die Polizei konnte einen Verdächtigen vorläufig festnehmen.

Die in schwarz gekleideten Räuber betraten gegen 8.30 Uhr den Shop in der Friedrich-Ebert-Straße und forderten die 58 Jahre alte Mitarbeiterin auf, sich ruhig zu verhalten. Anschließend entwendeten die Männer Briefmarken und Bargeld und flüchteten zu Fuß. Ein Passant beobachtete die Situation und nahm zunächst die Verfolgung auf, verlor die Räuber aber später aus den Augen. Einsatzkräfte entdeckten in der Großen Johannisstraße einen 20 Jahre alten Mann auf den die Täterbeschreibung zutraf und wollten ihn kontrollieren. Der 20-Jährige rannte davon, warf unterwegs ein Baustellenschild um und verletzte dabei einen 23-jährigen Polizisten leicht. Der Verdächtige kam aber nicht weit und konnte wenig später gestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.

