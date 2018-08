Polizei Bremen / Nr.: 0535

Nr.: 0535 --Einbrecher stehlen Gewehre--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Vahr, Kurfürstenallee Zeit: 16.08.18, 2 - 3 Uhr

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt zu einem Reihenmittelhaus in der Vahr. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher stiegen über den Balkon des Hauses in der Kurfürstenallee ein und durchsuchten diverse Zimmer. Sie hebelten ein Tresor auf und entwendeten neben Bargeld auch zwei Kleinkalibergewehre. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 2.30 Uhr in der Nähe des Hauses einen schwarzen Kleinbus, besetzt mit zwei Personen, der schnell davon fuhr. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Kurfürstenallee verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888.

OTS: Polizei Bremen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/35235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_35235.rss2

Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizei Bremen Pressestelle Nils Matthiesen Telefon: 0421 361-12114 pressestelle@polizei.bremen.de http://www.polizei.bremen.de http://www.polizei-beratung.de