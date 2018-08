Polizei Bremen / Nr.: 0545 --Nach versuchtem Ladendiebstahl ...

Nr.: 0545 --Nach versuchtem Ladendiebstahl festgenommen--

Ort: Bremen-Mitte, Vor dem Steintor Zeit: 23.08.18, gegen 21.25 Uhr

Ein Ladendetektiv einer Supermarktfiliale im Steintor-Viertel beobachtete am Donnerstagabend einen jungen Mann bei einem versuchten Diebstahl. Bevor er ohne zu bezahlen den Laden verlassen konnte, schritt der Detektiv ein. Ein 33-jähriger Mann kam hinzu und hielt den Ladendetektiv fest, sodass der 19-jährige Dieb einen Fluchtversuch unternahm. Dieser scheiterte und die Polizei konnte beide Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Gegen 21.25 Uhr geriet ein 19-Jähriger in den Fokus eines Ladendetektives. Er bemerkte wie sich der junge Mann im Supermarkt zwei Schnapsflaschen in die Hosentaschen packte. Daraufhin stellte der 35-jährige Detektiv den Verdächtigen und hinderte ihn am Verlassen des Marktes. Während er daraufhin versuchte den Dieb in sein Büro zu bringen, hielt plötzlich ein 33-jähriger Kunde den Detektiv am Arm fest. Die Chance nutzte der alkoholisierte Dieb, um samt der Beute zu fliehen. Der Ladendetektiv konnte ihn jedoch davon abhalten. Es kam zu mehreren Beleidigungen des ebenfalls alkoholisierten 33-jährigen "Helfers" gegenüber dem Detektiv. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte lösten die Streitigkeit.

Es wurden Strafanzeigen wegen versuchtem räuberischen Diebstahls, Hausfriedensbruch, Beleidung und Körperverletzung gefertigt. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.

