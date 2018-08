Polizei Bremen / Nr.: 0552

Nr.: 0552--Raub auf Getränkemarkt--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Hastedter Heerstraße Zeit: 24.08.18, 19.30 Uhr

Am Freitagabend erbeuteten drei bewaffnete und maskierte Täter in einem Getränkemarkt in Hastedt Geld aus der Kasse. Das Trio flüchtete mit einer Komplizin. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 19.30 Uhr betraten die drei Räuber den Getränkemarkt in der Hastedter Heerstraße und bedrohten zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock. Als ein Mitarbeiter die Kasse öffnete, schnappten sich die Täter die Geldscheine aus der Kassenlade. Anschließend flüchteten die drei Männer zu Fuß aus dem Markt. Eine Komplizin, die zur Tatzeit vermutlich Schmiere stand, schloss sich dem Trio an.

Nach Angaben der Zeugen war einer der Männer groß und athletisch, etwa 20 Jahre alt und mit grauer Jogginghose, schwarzer Bomberjacke und weißem Kapuzenpullover bekleidet. Er trug eine Brustasche, eine schwarze Sturmhaube und Handschuhe. Ein Komplize wird als kleiner und jünger (17 Jahre) beschrieben. Er trug einen blauen Pullover, eine hellblaue Hose und war ebenfalls maskiert. Der Dritte war mit einer blauen Trainingshose mit roten Streifen, schwarzer Oberbekleidung und einem schwarzen Basceap unterwegs. Die Frau hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Sie hatte schwarze Haare zu einem Zopf gebunden. Sie trug eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-362 3888 entgegen.

Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizei Bremen Franka Haedke Telefon: 0421/362-12114/-115 Fax: 0421/362-3749 pressestelle@polizei.bremen.de http://www.polizei.bremen.de http://www.polizei-beratung.de