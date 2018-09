Polizei Bremen / Nr.: 0608--Bewaffneter Überfall - Polizei sucht ...

Nr.: 0608--Bewaffneter Überfall - Polizei sucht Zeugen--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Huchting, Dovemoorstraße Zeit: 20.09.18, 20.55 Uhr

Donnerstagabend überfiel ein bewaffneter Täter einen Discounter in Huchting. Danach flüchtete er unerkannt mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:55 Uhr betrat der Mann den Discounter an der Dovemoorstraße und legte an der Kasse Waren auf das Laufband. Plötzlich zog der vermeintliche Kunde eine Pistole und forderte von der Kassiererin die Herausgabe des Bargeldes. Anschließend griff er selbst in die geöffnete Kassenlade und flüchtete zu Fuß über den Parkplatz in die Dovemoorstraße.

Der Räuber wurde als etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß mit einem Vollbart und schwarzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose, ein grünes Oberteil und ein dunkles Basecap. Er war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.

Die Polizei Bremen fragt: Wer kann Hinweise zum Täter oder der Tat geben? Wer hat Beobachtungen gemacht? Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888.

