Polizei Bremen / Nr.: 0620

Ort: Bremen-Hemelingen, Sebaldsbrücker Heerstraße/Saarstraße Zeit: 26.09.2018, gegen 17.40 Uhr

Radfahrer von Autofahrer erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Bremen-Hemelingen am späten Mittwochnachmittag wurde ein 68-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren und verletzt.

Gegen 17.40 Uhr überquerte der Rentner auf seinem Elektrofahrrad bei Grünlicht die Saarstraße. Ebenfalls bei grüner Ampel befuhr ein 61-jähriger Autofahrer zeitgleich die angrenzende Sebaldsbrücker Heerstraße mit dem Ziel in die Nebenstraße "Saarstraße" einzubiegen. Dabei übersah er in seinem schwarzen SUV den Elektrofahrradfahrer und rammte ihn seitlich. Der 68-Jährige stürzte von seinem Zweirad und fiel gegen ein stehendes Auto. Ein aufmerksamer Zeuge und die beiden beteiligten Autofahrer kümmerten sich um den Verletzten bis die schnelleintreffenden Einsatzkräfte vor Ort ankamen. Der Rentner wird in einem Klinikum in Bremen stationär behandelt.

Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der verletzte Radfahrer trug keinen Schutzhelm. Die Polizei rät allen Radfahrern einen Helm zu tragen. Ein Helm kann zwar keinen Unfall verhindern, aber schwere Verletzungen als Unfallfolgen deutlich mindern.

