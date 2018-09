Polizei Bremen / Nr.: 0623

Nr.: 0623 --Betrüger gescheitert--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Vegesack, Zollstraße / Kimmstraße Zeit: 27.09.18, gegen 13.20 Uhr / gegen 16.30 Uhr

Gleich zwei Mal am Donnerstag versuchten Betrüger in Bremen-Vegesack ältere Menschen um Geld und Wertsachen zu bringen. In beiden Fällen konnte der Diebstahl verhindert werden, jedoch konnten noch keine Tatverdächtigen ermittelt werden. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 10.00 Uhr klingelte das Telefon eines älteren Ehepaars in der Zollstraße. Es meldete sich ein Mann mit tiefer und lauter Stimme und gab einen angeblichen Gewinn eines Preisschreibens vor, wofür er jedoch im Gegenzug zehn Gutscheinkarten im Wert von 100 Euro verlangte. Daraufhin alarmierte das Ehepaar die Polizei. Zu einer Übergabe kam es nicht.

Am selben Tag gegen 16.30 Uhr klingelte ein angeblicher Wasserwerker an der Wohnungstür einer 83-jährigen Frau in der Kimmstraße. Dieser gab an, im Bad etwas überprüfen zu müssen. Als sie dort ankamen, wurde die Rentnerin stutzig. Sie forderte den Mann auf, ihre Wohnung sofort zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Unbekannte nach. Im Hausflur traf dieser auf einen weiteren Mann, dem er per Handzeichen zu verstehen gab, dass er gehen soll. Beide verließen daraufhin das Wohnhaus.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: Der Erste war von kräftiger Statur, circa 20 bis 30 Jahre alt und war zwischen 170 cm und 175 cm groß. Er hatte dunkle, kurze Haare und ein rundes Gesicht. Er trug ein helles T-Shirt mit Herz-Aufdruck, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Im Allgemeinen hatte er ein gepflegtes Erscheinungsbild. Der Zweite war von schlankerer Statur und ebenfalls circa 170 cm bis 175 cm groß. Er trug ein weißes T-Shirt.

Wer hat diese Männer gesehen? Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Telefonnummer 0421 362 3888.

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Seien Sie immer misstrauisch, wenn unbekannte Personen bei Ihnen anrufen. Geben Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen bekannt. Halten Sie nach einem Anruf, in dem Geld gefordert wurde, mit Familienangehörigen Rücksprache. Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen. Melden Sie sich unter der Notrufnummer 110, sobald ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

OTS: Polizei Bremen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/35235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_35235.rss2

Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizei Bremen Pressestelle Telefon: 0421/362 12114 Fax: 0421/362 3749 pressestelle@polizei.bremen.de http://www.polizei.bremen.de http://www.polizei-beratung.de